Musée Mauléon-Atelier Bleu-Verre, 8 juillet 2022, .

Musée Mauléon-Atelier Bleu-Verre

2022-07-08 – 2022-07-08

EUR Le musée propose un atelier ouvert à tous, petits et grands, afin de s’initier à la technique du fusing (création en verre fondu) et d’aborder le travail de la couleur sur verre. Chaque participant réalisera une petite broche de couleur bleu et jaune. Cette animation est proposée en lien avec l’exposition temporaire : d’Or et d’Azur, une histoire des couleurs. Sur réservation. A partir de 10 ans.

