Déambulation musicale avec le guitariste Laurent Blanquart Samedi 13 mai, 19h00 Musée Matisse Entrée libre, dans la limite des places disponibles Rendez-vous devant Fleurs et fruits pour une expérience inédite en compagnie de Laurent Blanquart, figure majeure de la guitare classique actuelle. Il vous accompagnera en musique jusqu'à la salle où sont exposées les études pour la Chapelle du Rosaire (Vence), où il interprétera « Palimpseste » du compositeur Thierry Muller. Conçue pour être jouée au sein de la Chapelle de Vence, où elle a été enregistrée, cette pièce nous invite à « écouter » ce chef-d'œuvre de Matisse. Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez, 6000, Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur http://www.musee-matisse-nice.org

