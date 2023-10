Cet évènement est passé Atelier Remix – Matisse/Wesselmann Musée Matisse Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice Atelier Remix – Matisse/Wesselmann Musée Matisse Nice, 13 mai 2023, Nice. Atelier Remix – Matisse/Wesselmann Samedi 13 mai, 18h30 Musée Matisse Sur réservation Seul ou en famille, rejoignez le Matisse Lab !

Réinventez la rencontre artistique entre Tom Wesselmann et Henri Matisse en créant votre propre œuvre avec les techniques du collage et du pastel. Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez, 6000, Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.musee-matisse-nice.org [{« type »: « email », « value »: « publics.musee.matisse@ville-nice.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

Photo © Musée Matisse – S.G Détails Catégories d'Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Musée Matisse Adresse 164 avenue des Arènes de Cimiez, 6000, Nice Ville Nice Departement Alpes-Maritimes Age min 4 Age max 99

