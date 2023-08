Visite – atelier Famille : Matisse années 1930. À travers Cahiers d’art MUSEE MATISSE DE NICE Nice, 16 septembre 2023, Nice.

Petits (à partir de 7 ans) et grands parcourent l’exposition Matisse années 1930. À travers Cahiers d’art et les collections du musée, puis sont invités à une création inspirée des œuvres présentées.

MUSEE MATISSE DE NICE 164, avenue des Arènes de Cimiez 06000 Nice Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 81 08 08 http://www.musee-matisse-nice.org/ [{« type »: « email », « value »: « publics.musee.matisse@ville-nice.fr »}] Le musée Matisse est un musée monographique présentant l’évolution du travail de l’artiste. Présentée dans les salles de la villa des Arènes, demeure génoise du XVIIe siècle qui abrite le musée Matisse depuis 1963, la collection permanente du musée compte 68 peintures et gouaches découpées, plus de 400 œuvres sur papier, 57 sculptures, 14, livres illustrés, près de 150 photographies et 187 objets personnels. Parc de stationnement (Boulevard du monastère) Bus (Lignes 5, 18, 16, 40, 33)

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Photo © Musée Matisse – SG