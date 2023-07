Visite du musée Mathurin Méheut Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Visite du musée Mathurin Méheut

16 et 17 septembre

Réservation conseillée en ligne. Jauge du musée limitée à 80 personnes en simultané.

Visite libre du tout nouveau musée Mathurin Méheut, au coeur du haras de Lamballe. Découvrez l'exposition de l'année « Mémoire du geste », où les oeuvres de Méheut dialoguent avec des créations contemporaines, ainsi qu'un parcours permanent divisé en thématiques chères à l'artiste (La Nature, le quotidien et l'ailleurs).

Musée Mathurin Méheut
15 Pl. du Champ de Foire, 22400 Lamballe-Armor
02 96 31 19 99
http://www.musee-meheut.fr/fr/accueil/bienvenue-musee-meheut-exposition-actualites.html

Un nouveau musée en 2022

Le nouvel établissement prend place dans l’une des anciennes écuries du Haras national de Lamballe-Armor réhabilitée en 2022. Le public peut découvrir un parcours permanent, des expositions temporaires au sein d’espaces attractifs et adaptés.

Ce nouveau lieu permet ainsi de mettre en valeur la richesse de l’œuvre de cet artiste emblématique de la Bretagne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Horaires: 10:00-18:00

