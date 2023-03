Découvrez le nouveau musée Mathurin Méheut Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Découvrez le nouveau musée Mathurin Méheut Musée Mathurin Méheut, 13 mai 2023, Lamballe-Armor. Découvrez le nouveau musée Mathurin Méheut Samedi 13 mai, 19h00 Musée Mathurin Méheut Jauge limitée Première édition dans le tout nouveau musée. Découvrez, à la faveur de la nuit, les oeuvres de Mathurin Méheut. Musée Mathurin Méheut Haras de Lamballe, place du Champ de Foire 22400 Lamballe Armor Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d’Armor Bretagne 0296311999 https://www.musee-meheut.fr/ https://www.facebook.com/musee.mathurinmeheut.9/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.musee-meheut.fr/ »}] https://reservation.musee-meheut.fr/ Le musée monographique, consacré à Mathurin Méheut (1882-1958) accueille les visiteurs dans un nouvel espace mutualisé, au cœur du haras de Lamballe. L’accès se fait par le pavillon d’accueil rassemblant les trois entités : Musée / Haras / Office de tourisme. Parking à proximité. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

