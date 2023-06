Démonstration : village d’artisans Musée Mathon Durand Neufchâtel-en-Bray, 17 septembre 2023, Neufchâtel-en-Bray.

Démonstration : village d’artisans Dimanche 17 septembre, 09h30 Musée Mathon Durand

Village d’artisans installé dans la cour du Musée Mathon-Durand : vannerie, dentelle sur bois, poterie… Démonstration de savoir-faire et ateliers d’initiation pour le public

Musée Mathon Durand 53 Grande-Rue-Saint-Pierre, 76270 Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie 02 35 93 06 55 http://neufchatel.fr Cette Maison bourgeoise du XVIe s. abrite 5 salles consacrées aux arts et traditions populaires du Pays de Bray. Verrerie, meubles, faïences, poteries, travaux des champs et fabrication du fromage de Neufchâtel. A28 sortie Four Rouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

