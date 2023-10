Démonstration d’escrime artistique de la rapière au sabre laser avec une initiation du public (enfants et adultes) Musée Massey Tarbes, 13 mai 2023, Tarbes.

Démonstration d’escrime artistique de la rapière au sabre laser avec une initiation du public (enfants et adultes) Samedi 13 mai, 20h30 Musée Massey

Démonstration d’escrime artistique de la rapière au sabre laser avec une initiation du public

(enfants et adultes)

Réalisée par Joël St- Mézard membre de l’Amicale Tarbaise d’Escrime.

L’Escrime fait partie intégrante de notre Patrimoine et de notre Histoire, que ce soit comme moyen de se défendre ou en tant que discipline faisant partie de la bienséance et du savoir vivre au même titre que la danse, la musique, ou l’équitation.

L’Escrime Artistique fait revivre la pratique de cette Escrime à travers toutes les époques, de l’antiquité au début du XXème siècle, en passant par le Grand Siècle et le Siècle des Lumières.

Ce n’est ni plus ni moins que l’escrime de cape et d’épée utilisée dans les films, les pièces de théâtre et les romans du même nom.

Les armes multiples et variées s’utilisent en fonction du siècle considéré : épée à deux mains, hache, fléau d’armes, dague, rapière, bâtons, canne, épée, fleuret, sabre…

L’Escrime Artistique est un mélange d’activité sportive et de discipline artistique, où la dépense physique, très importante, côtoie allègrement le côté comédien, le tout incluant un aspect historique très prononcé. Ivanhoé, les Chevaliers de la Table Ronde, d’Artagnan, Lagardère, Fanfan la Tulipe….faisant partie de notre patrimoine culturel et historique !

Musée Massey Jardin Massey, 65000 Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie, France Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 44 36 95 http://www.musee-massey.com © musée Massey

Situé au cœur d’un jardin « remarquable », le musée Massey a réouvert au public en 2012 après une grande phase de restructuration et de rénovation du bâtiment et des collections. Le parcours muséographique se déroule sur deux niveaux où se déploient deux des grandes collections du musée : la collection internationale des Hussards et la collection Beaux- arts. Le musée Massey est le premier musée labellisé « musée de France » au monde à consacrer une collection d’art et d’histoire sur les hussards, ce corps d’armée de cavalerie légère aux origines hongroises qui a fait la renommée de la ville de Tarbes. La nouvelle muséographie invite le visiteur à remonter de manière chronologique l’histoire des hussards dans le monde. C’est un ensemble spectaculaire de 150 mannequins qui est présenté, alternant uniformes complets, bustes, pièces d’habillement ou d’équipement d’une richesse et d’une diversité incroyable. L’approche multimédia offre de manière interactive et pédagogique des clés de lecture afin de faciliter la rencontre du public avec cette collection. par la rue Achille Jubinal ( parking à proximité)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Joël St-Mézard