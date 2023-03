Photographie – Du pinceau au pixel Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

En partenariat avec les archives municipales, le musée présente une collection de photographies de 1945 à 1980, retraçant ainsi un demi-siècle de petits et grands évènements de la vie marmandaise. Véritable condensé de notre histoire récente, ces images sont issues du fond photographique de Guy Lavergne (1925-2009), photographe reporter de presse.

En « miroir » des reproductions de peintures d’artistes marmandais seront également exposées aux côtés des photographies noir et blanc.

Libération de Marmande (Place d’Armes – 21 août 1944) photo Guy Lavergne.

Défilé de cavalcade sur le (Boulevard Gambetta) photo Guy Lavergne.

+33 5 53 93 46 49

