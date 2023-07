Animation jeune public : ateliers famille « fabrique ton petit bonhomme en porte-clés coloré » Musée maritime, fluvial et portuaire Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Animation jeune public : ateliers famille « fabrique ton petit bonhomme en porte-clés coloré » Samedi 16 septembre, 14h00 Musée maritime, fluvial et portuaire Durée 1h30, 15 pers. max, début des ateliers à 14h et 15h, 4€, gratuit <16 ans.

Musée maritime, fluvial et portuaire de Rouen

Hangar 13, Quai Emile Duchemin

Tarif unique : 4€ / gratuit pour les -16 ans

– Ateliers famille : Fabrique ton petit bonhomme en porte-clés coloré

Sam 16 : 14h, 15h

Durée : 1h30

Nombre de places limité : 15 pers.

Musée maritime, fluvial et portuaire Hangar n°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 32 10 15 51 http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 10 15 51 »}] Le musée maritime fluvial et portuaire de Rouen retrace le passé du port de Rouen et celui de la Seine dans un lieu chargé d’histoire : un ancien hangar portuaire affecté au stockage du vin en provenance d’Afrique du Nord. Histoire de la batellerie et visite de la péniche « Pompon Rouge », les anciens ponts de Rouen, exposition « Rouen, ville maritime » construction et réparation navale aux « chantier de Normandie », la plongée en seine des épaves, la charpente maritime, les bateaux d’intérêt patrimonial. Téor 1, 2, 3 arrêt Mont-Riboudet Proximité du centre commercial Docks 76

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

