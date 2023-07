Visite libre du musée maritime, fluvial et portuaire Musée maritime, fluvial et portuaire Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Hangar 13, Quai Emile Duchemin

Tarif unique : 4€ / gratuit pour les -16 ans

– Visite libre de l’exposition permanente.

– Exposition temporaire Joseph Conrad, de la vague à l’âme. Exposition sur la vie et l’œuvre de ce marin devenu écrivain.

Sam 16 et dim 17 : de 14h à 18h

Musée maritime, fluvial et portuaire Hangar n°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 32 10 15 51 http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 10 15 51 »}] Le musée maritime fluvial et portuaire de Rouen retrace le passé du port de Rouen et celui de la Seine dans un lieu chargé d’histoire : un ancien hangar portuaire affecté au stockage du vin en provenance d’Afrique du Nord. Histoire de la batellerie et visite de la péniche « Pompon Rouge », les anciens ponts de Rouen, exposition « Rouen, ville maritime » construction et réparation navale aux « chantier de Normandie », la plongée en seine des épaves, la charpente maritime, les bateaux d’intérêt patrimonial. Téor 1, 2, 3 arrêt Mont-Riboudet Proximité du centre commercial Docks 76

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Métropole Rouen Normandie