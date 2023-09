Exposition de maquettes d’étudiants en architecture Musée Maritime, Fluvial et Portuaire de Rouen Rouen, 13 octobre 2023, Rouen.

Exposition de maquettes d’étudiants en architecture 13 et 14 octobre Musée Maritime, Fluvial et Portuaire de Rouen 6 € adultes, 5 € seniors, 4 € enfants 10-18 ans (et demandeurs d’emploi, étudiants, handicapés), gratuit pour les moins de 10 ans

Suite au partenariat mis en oeuvre avec l’école d’architecture de Darnétal, le musée maritime, fluvial et portuaire de Rouen vous présente les maquettes réalisées par les élèves de 3e année. Ce projet, atelier bilingue initié par M. Ariel Genadt, professeur d’architecture à l’université de Pennsylvanie, est intitulé « Maritime Architectural Transformations ».

Les étudiants imaginent un projet de conversion du bâtiment actuel du musée en s’inspirant de l’architecture navale. Ils mettent en valeur les collections dans un écrin plus adapté et expressif du contexte fluvial, tout en respectant les impératifs actuels face à la transition écologique : utilisation soutenable des ressources naturelles et création d’habitats générant un sens d’appartenance à un milieu et à son patrimoine culturel.

L’élaboration du projet se fait à travers la fabrication de maquettes en bois, exposées dans les locaux du musée.

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le musée propose d’expliquer et commenter la démarche auprès du public.

Musée Maritime, Fluvial et Portuaire de Rouen Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 10 15 51 http://www1.musee-maritime-rouen.asso.fr Musée visant à promouvoir le patrimoine maritime et fluvial de la ville de Rouen Arrêt Teor Mont Riboudet. Parking devant l’établissement. Accessible PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

