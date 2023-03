3e Rencontres Virilio – « Géométrie du vide » Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

3e Rencontres Virilio – « Géométrie du vide » Vendredi 31 mars, 14h00 Musée Maritime de La Rochelle

Enki Bilal, artiste

Roberto Casati, philosophe

Michel Cassé, astrophysicien et écrivain

Emmanuele Coccia, philosophe

Achille Stocchi, physicien Animé par Stéphane Paoli

Les Rencontres Virilio sont organisées en partenariat avec la Ville de La Rochelle, la Maison des Écritures, le Musée Maritime de La Rochelle, le CAUE 17, A Roof for Silence, Virginie Segonne Architecte et l'Atelier Recherche Temporelle, dans le cadre du Mois de l'Architecture et du cadre de vie en Charente-Maritime, avec la participation de la Scène Nationale La Coursive, du Fonds Audiovisuel de Recherche et de Yassir Yebba, anthropologue de l'alimentation.

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00

