Dictée « Marie-Claire » dans le cadre du Téléthon Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine, 1 décembre 2023, Sainte-Montaine.

Sainte-Montaine,Cher

Venez sans faute !

Une dictée « Marie-Claire » est organisée au profit du Téléthon..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Musée Marguerite Audoux

Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire



Come without fail!

A « Marie-Claire » dictation is organized in aid of the Telethon.

¡Venga sin falta!

Se está organizando un dictado « Marie-Claire » a beneficio del Teletón.

Kommen Sie ohne Fehler!

Ein « Marie-Claire »-Diktat wird zugunsten des Telethon organisiert.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE