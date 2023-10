Jeu d’animation culturelle Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine, 7 octobre 2023, Sainte-Montaine.

Sainte-Montaine,Cher

Jeune habitante de Sainte-Montaine, Lysa vous propose un jeu culturel, organisé dans le cadre du Téléthon..

2023-10-07

Musée Marguerite Audoux

Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire



A young resident of Sainte-Montaine, Lysa offers you a cultural game, organized as part of the Telethon.

Joven residente en Sainte-Montaine, Lysa ha organizado un juego cultural en el marco del Teletón.

Lysa, eine junge Einwohnerin von Sainte-Montaine, bietet Ihnen ein kulturelles Spiel an, das im Rahmen des Telethon organisiert wird.

