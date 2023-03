Lectures à haute voix dans le jardin Musée Manoli, Musée et Jardin de sculptures La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Lectures à haute voix dans le jardin Musée Manoli, Musée et Jardin de sculptures, 4 juin 2023, La Richardais. Lectures à haute voix dans le jardin Dimanche 4 juin, 14h00 Musée Manoli, Musée et Jardin de sculptures À partir de 4 ans / sur réservation Entrée libre et gratuite du Musée. Dimanche 4 juin – L’Association Lire et Faire Lire propose des lectures à haute voix dans le jardin du Musée. Musée Manoli, Musée et Jardin de sculptures 9 rue du Suet, 35780, La Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.manoli.org/ https://www.instagram.com/museemanoli/?hl=fr;https://linktr.ee/MuseeManoli [{« type »: « link », « value »: « http://www.manoli.org »}] Le Musée Manoli, initié dès 2001 par la famille du sculpteur (1927-2001) est devenu Musée départemental en 2017. A deux pas des bords de Rance, il présente plusieurs centaines d’œuvres dans huit salles réparties dans un jardin intime, comme une invitation à méditer…où plane toujours la présence de l’artiste. Dans ce lieu même où Manoli a vécu et créé, la collection offre une vision sur l’ensemble du travail de l’artiste, auteur de la « Grande Voile » à la gare Montparnasse, de « Cheminée à l’Université Pierre et Marie Curie ou encore du mobilier liturgique de la Cathédrale de Quimper. MANOLI s’est intéressé non seulement aux matériaux de récupération mais aussi au granit, à la faïence et au métal, dont il a bousculé les normes afin d’en faire jaillir personnages, animaux et œuvres abstraites. Le résultat est étonnant. Sur l’herbe verte, entre les arbres, trônent des sculptures comme les moutons aux hélices. Des envols d’oiseaux en métal doré, des chouettes nées d’un soc de charrue modelé par la flamme et des équilibristes qui semblent inventer le mouvement perpétuel nous emmènent dans le monde imaginaire de l’artiste. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©GIP MANOLI

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu Musée Manoli, Musée et Jardin de sculptures Adresse 9 rue du Suet, 35780, La Richardais Ville La Richardais Departement Ille-et-Vilaine Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Musée Manoli, Musée et Jardin de sculptures La Richardais

Musée Manoli, Musée et Jardin de sculptures La Richardais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la richardais/

Lectures à haute voix dans le jardin Musée Manoli, Musée et Jardin de sculptures 2023-06-04 was last modified: by Lectures à haute voix dans le jardin Musée Manoli, Musée et Jardin de sculptures Musée Manoli, Musée et Jardin de sculptures 4 juin 2023 La Richardais Musée et Jardin de sculptures La Richardais Musée Manoli

La Richardais Ille-et-Vilaine