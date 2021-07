Musée Mandet, visite commentée : GAÏA Musée Mandet, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Riom.

le dimanche 19 septembre à Musée Mandet

Visite commentée de cette exposition née de l’invitation lancée à Julien Salaud de découvrir le fonds permanent du musée Mandet, puis de créer une oeuvre sur mesure faisant le lien entre hier et aujourd’hui, entre tradition, beaux-arts et création contemporaine. Travaillant avec des vis, des clous et du fil de coton tendu, Julien Salaud a pris possession des murs et des plafonds pour créer une véritable cosmogonie qui prend vie grâce à la lumière noire. Tissant instinctivement comme l’art de l’écriture automatique, il déroule sa pelote de coton pour raconter une histoire dont la genèse s’enracine dans les collections du Musée Mandet et l’emblématique Chaîne du Puys.

sur inscription

Le Pays d’art et d’histoire de Riom Limagne et Volcans vous propose de découvrir la nouvelle exposition temporaire de Julien Salaud.

Musée Mandet 14 RUE DE L’HOTEL-DE-VILLE 63200 RIOM Riom Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00