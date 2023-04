|Les Vacances au Musées 4-6 ans| Au pays des pierres précieuses Musée Mandet Riom Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

|Les Vacances au Musées 4-6 ans| Au pays des pierres précieuses Musée Mandet, 12 avril 2023, Riom

Puy-de-Dôme . EUR 3 3 Atelier dessin pour les 4-6 ans autour de l’exposition Le Verre dans tous ses états.

Sur inscription au 04 73 38 18 53 / musee.mandet@rlv.eu Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom

