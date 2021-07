Riom Musée Mandet Puy-de-Dôme, Riom Musée Mandet, atelier participatif : Au fil des étoiles Musée Mandet Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Musée Mandet, le samedi 18 septembre à 14:30

Connaissez-vous Arachné, cette tisseuse si douée qui fut transformée en araignée par la jalouse Athéna ? L’artiste Julien Salaud est aussi un tisseur hors pair. Sa toile lumineuse créé une voûte céleste dans laquelle se cachent ses créatures hybrides et zoomorphiques. Imaginaires ou réelles, venez dessiner des constellations qui vous ressemblent et créons ensemble une carte brodée au fil des étoiles ! Atelier participatif proposé par le Musée. Musée Mandet 14 RUE DE L’HOTEL-DE-VILLE 63200 RIOM Riom Puy-de-Dôme

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

Musée Mandet 14 RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 63200 RIOM Riom Puy-de-Dôme