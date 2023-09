Cet évènement est passé Exposition « Marche et création » Musée Maison Jean Monnet Bazoches-sur-Guyonne Catégories d’Évènement: Bazoches-sur-Guyonne

Yvelines Exposition « Marche et création » Musée Maison Jean Monnet Bazoches-sur-Guyonne, 16 septembre 2023, Bazoches-sur-Guyonne. Exposition « Marche et création » Samedi 16 septembre, 15h00 Musée Maison Jean Monnet Entrée libre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Exposition de restitution des productions réalisées pendant les ateliers de la résidence de Fériel Boushaji, au sein du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

L’exposition sera présentée dans le parc de la Maison Jean Monnet. Musée Maison Jean Monnet 07 chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France +33 (0)1 34 86 12 43 https://www.facebook.com/profile.php?id=100052679712707 https://www.facebook.com/profile.php?id=100052679712707 La Maison Jean Monnet est un lieu pour découvrir la vie et l’œuvre de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui. Environ 45 min en voiture et à 40 km au sud-ouest de Paris. La gare la plus proche est située à 5,4 km. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Musée Maison Jean Monnet
Adresse 07 chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne
Ville Bazoches-sur-Guyonne
Departement Yvelines

