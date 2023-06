OuVERTures/la Tempesta/Biber Tzigane Musée Maison Jean Monnet Bazoches-sur-Guyonne, 6 août 2023, Bazoches-sur-Guyonne.

OuVERTures/la Tempesta/Biber Tzigane Dimanche 6 août, 16h00 Musée Maison Jean Monnet

D’une écoute commune, un jour, de la Sonate du Rosaire « l’Annonciation » est venue l’idée de partager un concert avec des musiciens issus de la musique populaire roumaine tzigane. Adrian Iordan et Ludovit Kovak (accordéon et cymbalum) se joindront aux musiciens de la Tempesta pendant quelques instants, pour retrouver l’époque où musique populaire et musique savante étaient moins opposées qu’à l’heure actuelle, et où la musique savante se nourrissait de l’improvisation…

Musée Maison Jean Monnet 07 chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne Bazoches-sur-Guyonne 78490 Yvelines Île-de-France +33 (0)1 34 86 12 43 https://www.facebook.com/profile.php?id=100052679712707 https://www.facebook.com/profile.php?id=100052679712707 La Maison Jean Monnet est un lieu pour découvrir la vie et l’œuvre de l’un des architectes de l’Europe d’aujourd’hui. Environ 45 min en voiture et à 40 km au sud-ouest de Paris. La gare la plus proche est située à 5,4 km.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T16:00:00+02:00 – 2023-08-06T17:00:00+02:00

2023-08-06T16:00:00+02:00 – 2023-08-06T17:00:00+02:00

©patrick Bimusth