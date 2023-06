OuVERTures / Kantika / Oiseaux chanteurs Musée Maison Jean Monnet Bazoches-sur-Guyonne, 2 juillet 2023, Bazoches-sur-Guyonne.

OuVERTures / Kantika / Oiseaux chanteurs Dimanche 2 juillet, 15h00 Musée Maison Jean Monnet Sur réservation

Le programme musical «Oiseaux chanteurs» emmène les auditeurs dans un univers médiéval (XIIe-XIVe siècle) où la nature est célébrée à travers des chansons poétiques de troubadours et de trouvères. A travers l’histoire, les oiseaux ont toujours été une source d’inspiration pour les artistes. Ainsi, les manuscrits médiévaux étaient souvent décorés de dessin d’oiseaux pour embellir les textes religieux et profanes. Chez les poètes médiévaux les oiseaux représentent la liberté, la pureté, la loyauté et l’amour. Les chansons médiévales étaient écrites dans les langues vernaculaires telles que l’ancien français, l’italien, l’espagnol ou l’anglais moyen.

Les trois musiciens de l’ensemble Kantika redonnent vie à ces chansons médiévales sur les oiseaux, en capturant la subtilité du dialogue entre la voix d l’oiseau et celle de la chanteuse qui raconte une histoire d’amour. Les instruments utilisés, tels que les flûtes à bec, la balalaïka et le qanun, apportent une texture délicate et complexe à l’ensemble de l’interprétation. Le programme «Oiseaux chanteurs» invite à un voyage musical unique qui célèbre la beauté et la magie de la nature.

Musée Maison Jean Monnet 07 chemin du Vieux Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne La Maison Jean Monnet est un lieu pour découvrir la vie et l'œuvre de l'un des architectes de l'Europe d'aujourd'hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T16:00:00+02:00

© Ensemble Kantika