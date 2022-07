Visite libre du musée archéologique Musée maison du patrimoine Hières-sur-Amby Catégories d’évènement: Hières-sur-Amby

Isère

Visite libre du musée archéologique Musée maison du patrimoine, 16 septembre 2022, Hières-sur-Amby. Visite libre du musée archéologique 16 – 18 septembre Musée maison du patrimoine Le musée archéologique est ouvert gratuitement tout le week-end. Un livret jeu sera mis à disposition des familles pour découvrir les espaces d’exposition de manière ludique et amusante. handicap moteur mi Musée maison du patrimoine Montée de la Cure, 38118 Hières-sur-Amby, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Hières-sur-Amby 38118 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Parc de stationnement (Voitures et autocars)

04 74 95 19 10 http://www.musee-larina-hieres.com Conçu pour faciliter la compréhension de l’archéologie et la relation de l’homme à son milieu, le musée, entièrement rénové et agrandi, retrace l’histoire de l’occupation humaine de l’Isle Crémieu de la Préhistoire au début du Moyen Âge au fil d’une chronologie simple et illustrée et à travers une nouvelle exposition riche d’objets archéologiques, vestiges de sites du territoire. Le musée est implanté dans l’ancien presbytère du village, maison traditionnelle du XVIIIe siècle couverte en lauzes, restaurée à l’identique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-16T14:00:00+02:00

2022-09-18T17:00:00+02:00 Maison du Patrimoine Hières-sur-Amby

Détails Catégories d’évènement: Hières-sur-Amby, Isère Autres Lieu Musée maison du patrimoine Adresse Montée de la Cure, 38118 Hières-sur-Amby, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Hières-sur-Amby lieuville Musée maison du patrimoine Hières-sur-Amby Departement Isère

Musée maison du patrimoine Hières-sur-Amby Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hieres-sur-amby/

Visite libre du musée archéologique Musée maison du patrimoine 2022-09-16 was last modified: by Visite libre du musée archéologique Musée maison du patrimoine Musée maison du patrimoine 16 septembre 2022 Hières-sur-Amby Musée maison du patrimoine Hières-sur-Amby

Hières-sur-Amby Isère