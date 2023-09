Atelier guirlandes de la mer Musée Maison de la pêche La turballe, 27 octobre 2023, La turballe.

Atelier guirlandes de la mer 27 octobre et 3 novembre Musée Maison de la pêche Public

Les jeunes artistes créeront une belle guirlande colorée, au choix : poissons, bateaux, phares… mais toujours une bouée de sauvetage ! Un joli souvenir pour garder la mer toujours près de soi.

A partir de 4 ans

Musée Maison de la pêche Au dessus du centre marée 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-guirlandes-de-la-mer-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T11:00:00+02:00 – 2023-10-27T12:00:00+02:00

2023-11-03T11:00:00+01:00 – 2023-11-03T12:00:00+01:00

JEUNESSE LOISIRS