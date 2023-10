Atelier pomme de touline Musée Maison de la Pêche La turballe, 12 avril 2023, La turballe.

Atelier pomme de touline 12 avril – 2 novembre Musée Maison de la Pêche Atelier: 8

Qu’est ce que la pomme de Touline et la Baderne ? Découvrez ces jolis nœuds décoratifs, leur utilité dans le monde marin et créez une miniature qui deviendra votre plus beau porte clé.

À partir de 12 ans. Atelier ne nécessitant pas d’accompagnateur.

Musée Maison de la Pêche Port de La Turballe 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-pomme-de-touline-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T11:00:00+02:00 – 2023-04-12T12:00:00+02:00

2023-11-02T14:30:00+01:00 – 2023-11-02T15:30:00+01:00

FAMILLE JEUNESSE