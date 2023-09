Visite libre du musée Maison Berger Musée maison Berger Grand-Bourgtheroulde, 17 septembre 2023, Grand-Bourgtheroulde.

Musée retraçant l’histoire d’une marque étonnante, en une visite olfactive, auditive, visuelle et tactile

C’est ici, dans l’Eure, que le site historique de cette maison bien connue des Français est installé depuis 120 ans, pour y produire ses fameuses lampes à parfum. Ce musée retrace l’histoire d’une marque étonnante, en une visite olfactive, auditive, visuelle et tactile. Dans un espace de 120 m², ce sont plus de 150 pièces rares que vous pourrez découvrir. Le musée Berger élève cet

Musée maison Berger Route d’Elbeuf, Grand Bourgtheroulde, 27520 Bourgtheroulde-Infreville Grand-Bourgtheroulde 27520 Bourgtheroulde-Infreville Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.maison-berger.fr/musee-maison-berger-paris.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

