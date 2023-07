Visite libre du Musée Mainssieux Musée Mainssieux Voiron, 16 septembre 2023, Voiron.

Visite libre du Musée Mainssieux 16 et 17 septembre Musée Mainssieux Entrée libre

Le nouvel accrochage 2023 permet de poser un nouveau regard sur la collection et la production de l’artiste.

Les maîtres anciens du XIXe siècle sont mis en avant, particulièrement Jean-Baptiste-Camille Corot, dont Lucien Mainssieux était un admirateur.

Le parcours invite également le visiteur à s’immerger dans le Paris du début des années 1900, au moment où Lucien Mainssieux arrive dans la capitale française en 1905. L’essentiel des œuvres de Jacqueline Marval, peintre de l’avant-garde artistique faisant preuve d’une très grande modernité dans ses œuvres, y est exposé.

Le paysage est mis à l’honneur avec trois thèmes : Armand Guillaumin et l’école de la Creuse, l’école Dauphinoise avec les figures de Jean Achard et Tancrède Bastet, puis Auguste Ravier, artiste qui a peint inlassablement les paysages du Dauphiné et concentré l’essentiel de son art sur le paysage pur et les jeux de la lumière.

Enfin, découvrez les œuvres de Mainssieux et de sa collection qui illustrent ses divers voyages. L’accrochage se partage entre l’Italie, où il séjourne à plusieurs reprises entre 1911 et 1926, et l’Afrique du Nord.

Musée Mainssieux 7, place Léon Chaloin, 38500 Voiron, Isere Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 65 67 17 https://www.paysvoironnais.info/musee-mainssieux-voiron-1.html Au cœur du quartier Saint-Bruno, le musée présente la donation de Lucien Mainssieux (1885-1958) à sa ville natale. Sa collection comprend, outre son fonds d’atelier, des paysages du XIXe siècle, des œuvres orientalistes et des tableaux de la première moitié du XXe siècle, notamment peints par ses amis, représentants de la modernité figurative. Un regard singulier sur l’art particulièrement foisonnant de son temps.

