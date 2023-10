Visites commentées Musée Magnin Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visites commentées Musée Magnin Dijon, 14 octobre 2023, Dijon. Visites commentées 14 et 15 octobre Musée Magnin Tarif : 4,50 € ; tarif réduit : 4 €. Groupes de 25 personnes maximum. Sur inscription (par téléphone ou par courriel). Visites commentées De l’hôtel Lantin au musée Magnin en compagnie de Fred Augelon 2 visites vous sont proposées les samedi 14 et dimanche 15 octobre, pour découvrir l’architecture de l’hôtel Lantin (1663-1664), son histoire et sa transformation en musée en 1938.

Samedi 14 octobre, à 15h

Dimanche 15 octobre, à 11h Musée Magnin 4 rue des Bons Enfants 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 67 11 10 http://www.musee-magnin.fr [{« type »: « email », « value »: « contact.magnin@culture.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0380671110 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Côte-d'Or, Dijon

