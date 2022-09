Visites commentées Musée Magnin Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Visites commentées 14 et 16 octobre Musée Magnin

Tarif : 7,50 € ; réduit : 4 €. Inscription préalable recommandée. Groupes limités à 25 personnes.

Musée Magnin 4 rue des Bons Enfants 21000 Dijon

03 80 67 11 10 http://www.musee-magnin.fr De l'hôtel Lantin au musée Magnin Visite commentée, à la découverte de l'hôtel Lantin (1663-1664), classé Monument historique en 1939, qui abrite depuis janvier 1938 le musée national Magnin.

Édifié pour le parlementaire Étienne Lantin au XVIIe siècle, le bâtiment est passé entre les mains de différents propriétaires avant d’être acquis par la famille Magnin en 1829. Maurice et sa sœur Jeanne Magnin choisirent d’en faire l’écrin de leur collection d’art, devenue nationale en 1947.

