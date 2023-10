Cet évènement est passé Visite commentée de l’exposition Formes et métamorphoses : la création céramique de Picasso Musée Magnelli – musée de la Céramique Vallauris Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Vallauris Visite commentée de l’exposition Formes et métamorphoses : la création céramique de Picasso Musée Magnelli – musée de la Céramique Vallauris, 13 mai 2023, Vallauris. Visite commentée de l’exposition Formes et métamorphoses : la création céramique de Picasso Samedi 13 mai, 20h00 Musée Magnelli – musée de la Céramique Sur inscription sur place le soir même L’exposition Formes & Métamorphoses : la création céramique de Picasso propose de revisiter, au travers de prêts de collectionneurs privés et d’institutions publiques, les recherches formelles et plastiques de Picasso et la manière dont il s’empare de la céramique comme un moyen d’expression à part entière. La visite guidée menée par Céline Graziani, directrice du musée, invite à découvrir comment Picasso s’est saisi des codes de la céramique pour révolutionner cet art millénaire. Musée Magnelli – musée de la Céramique Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 64 71 83 http://www.vallauris-golfe-juan.fr Le château de Vallauris, ancien prieuré des moines de Lérins, accueille, au premier étage, une collection d’œuvres céramiques tandis que le second étage est consacré au peintre Alberto Magnelli. © Musée Magnelli – musée de la Céramique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

