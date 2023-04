Les collections du musée Magnelli, musée de la céramique Musée Magnelli – musée de la Céramique Vallauris Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Les collections du musée Magnelli, musée de la céramique Musée Magnelli – musée de la Céramique, 13 mai 2023, Vallauris. Les collections du musée Magnelli, musée de la céramique Samedi 13 mai, 19h00 Musée Magnelli – musée de la Céramique visite libre Céramiques et linogravures de Picasso au rez-de-chaussée, exposition temporaire Formes et métamorphoses : la création céramique de Picasso, parcours céramique historique au 1er étage, fonds Alberto Magnelli au 2ème étage. Musée Magnelli – musée de la Céramique Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 64 71 83 http://www.vallauris-golfe-juan.fr Le château de Vallauris, ancien prieuré des moines de Lérins, accueille, au premier étage, une collection d’œuvres céramiques tandis que le second étage est consacré au peintre Alberto Magnelli. © Musée Magnelli – musée de la Céramique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

