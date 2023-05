Atelier de création artistique en famille dans le parc Musée MABA – Fondation des Artistes, 2 juillet 2023, .

Atelier de création artistique en famille dans le parc Dimanche 2 juillet, 15h00 Musée MABA – Fondation des Artistes

La MABA propose aux enfants de participer à un atelier de création artistique dans le parc.

À partir de 5 ans, gratuit sans réservation.

Musée MABA – Fondation des Artistes 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Port sous la Lune Val-de-Marne Île-de-France 0148719007 https://www.fondationdesartistes.fr/ https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/ La Fondation des Artistes, anciennement Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, est au service des artistes de leur sortie d’école d’art à la toute fin de leur activité. La MABA (Maison d’Art Bernard Anthonioz, du nom de l’inspecteur à l’origine de la création de la Fondation des Artistes en 1976) a été créée en 2006, dans la maison de l’une des donatrices, la peintre Madeleine Smith-Champion, pour accompagner la production et la diffusion de la création contemporaine. La MABA s’insère à Nogent-sur-Marne dans l’ensemble géré par la Fondation, au sein d’un parc arboré regroupant la Maison nationale des artistes, une maison de retraite pour artistes âgés et deux ensembles d’ateliers d’artistes – le Hameau et la Cité Guy Loë. Destinée à promouvoir et diffuser la création contemporaine, à encourager l’émergence de projets expérimentaux, la MABA organise trois expositions par an, monographiques ou collectives, dans lesquelles elle produit et présente le travail d’artistes de toutes nationalités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T16:30:00+02:00

