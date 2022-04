MUSÉE LOUIS VOULAND On sort de notre réserve Acte 2 Dernière visite accompagnée Musée Vouland Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Jeudi 19 mai à 17h30 En savoir plus sur les œuvres et les artistes exposés liés à la Provence et plus particulièrement à Avignon et son École des Beaux-Arts. Émile Loubon, Dominique Papety, Eugène Lagier, Pierre Grivolas, Charles Vionnet, Claude Firmin, Clément Brun, René Seyssaud, Eugène Martel, Alfred Lesbros, Louis-Agricol Montagné, Auguste Chabaud, François Omer, André Rodet, Jean-Claude Imbert, Marcel Dumont, Jean-Marie Fage, Michel Steiner * Exposition jusqu’au 22 mai 2022 (possibilité de visites sur RDV pour les groupes) Tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi. Tarifs (musée, expositions, jardin) : Adulte : 8€ | Réduit*: 6 € | Enfant (- 12 ans) : 2€ | Jeunes : Pass culture Groupes sur RDV y compris en dehors des heures d’ouverture 17, rue Victor Hugo. T : 04 90 86 03 79 [www.vouland.com](http://www.vouland.com)

