Éclairez ? Musée Louis Vouland Avignon, 13 mai 2023, Avignon.

Éclairez ? Samedi 13 mai, 22h15 Musée Louis Vouland Participation libre et solidaire

Éclairer ?

■ Faire des éclairs. Il n’a fait qu’éclairer toute la nuit.

■ Éclairer. v. a. Illuminer, jeter, répandre de la clarté. Le soleil éclaire la terre. Ce flambeau éclaire toute la chambre.

On dit absolument, Le soleil éclaire. La lune n’éclairoit plus.

Il signifie figurément, Donner de l’intelligence, de la clarté à l’esprit ; & alors il est actif. Cette lecture lui a bien éclairé l’esprit. Seigneur, éclairez mon entendement.

Il signifie encore, Épier, observer. Vous allez dans une compagnie où vous serez éclairé de près. Les Grands doivent bien prendre garde à tout ce qu’ils disent, à tout ce qu’ils font, car tout le monde les éclaire. Quand un homme est suspect, on lui donne quelqu’un pour l’éclairer, pour éclairer ses actions.

Il est aussi neutre, & signifie, Apporter de la lumière à quelqu’un pour lui faire voir clair. Éclairez à Monsieur. Éclairez. Allez éclairer.

Il signifie encore dans le neutre, Étinceler, pétiller. Les yeux des chats éclairent durant la nuit.

■ Éclairer. Terme de Peinture. Distribuer les lumières d’un tableau, y répandre des clairs avec intelligence.

Dictionnaire de l’Académie française, 4ème édition, 1762

Série de visites « flash » ou « éclair » pour vous apporter de la clarté sur des éléments de notre choix !

Proposé par l’équipe du musée

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France. Dans l'intimité d'un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d'arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs. 6 € / 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T22:15:00+02:00 – 2023-05-13T22:45:00+02:00

©Musée Louis Vouland