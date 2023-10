Le motif sur la toile – déambulation muséale Musée Louis Vouland Avignon, 13 mai 2023, Avignon.

Le motif sur la toile – déambulation muséale Samedi 13 mai, 20h30 Musée Louis Vouland Participation libre et solidaire

Cette déambulation prolonge la balade urbaine à quelques pas du musée.

Dans l’exposition Autour de Pierre Grivolas, on retrouve des motifs du paysage parcouru, mais aussi une tour, une façade, une route, une barque, le Ventoux, un arbre, une branche, des portraits, des cafés, des marchés, des processions, des intérieurs de ferme. Et des reflets inattendus nés de l’expérience de la compagnie Mises en Scène au Musée s’animent, mêlés aux éclairages que nous vous proposons sur l’exposition.

Par l’équipe du musée et la Compagnie Mises en Scène

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur Dans l'intimité d'un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d'arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs. 6 € / 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

©Musée Louis Vouland