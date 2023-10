Et la lumière fut… Musée Louis Vouland Avignon, 13 mai 2023, Avignon.

Et la lumière fut… Samedi 13 mai, 19h00 Musée Louis Vouland Participation libre et solidaire

Ce soir, nous vous éclairons sur les lustres, lanternes, flambeaux, bras de lumière, chandeliers, et vous racontons le chantier lumière réalisé au musée en janvier 2023.

Dans la collection d’Arts décoratifs, vous pourrez entrer dans l’esprit des Lumières. Dans les expositions, vous découvrirez comment la lumière circule dans la peinture.

Au cours de la soirée, l’équipe, les Amis du Musée Louis Vouland, la Compagnie Mises en Scène et les ateliers d’écriture d’Isabelle Ronzier vous proposent une balade urbaine, des lectures, un bref atelier d’écriture, une déambulation, des parcours libres et des visites rapides comme des éclairs.

Expositions

Autour de Pierre Grivolas, « nouvelle école d’Avignon »

Dans la lumière… hommage à Michel et Geneviève Steiner

Le musée est labellisé Accueil Vélo.

Et le jardin, refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux, restera dans la pénombre.

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490860379 http://www.vouland.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 86 03 79 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.vouland@wanadoo.fr »}] Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs. 6 € / 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Fabrice Lepeltier