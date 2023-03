[Rendez-vous d’Exception] Conserver et restaurer des décors peints Musée Louis Vouland Avignon Catégories d’Évènement: Avignon

[Rendez-vous d’Exception] Conserver et restaurer des décors peints Musée Louis Vouland, 31 mars 2023, Avignon. [Rendez-vous d’Exception] Conserver et restaurer des décors peints Vendredi 31 mars, 18h00 Musée Louis Vouland Rendez-vous d’exception avec Claire Delhumeau Claire Delhumeau présente son travail de conservation du décor d’une voûte réalisé au musée Vouland en février 2023, et les différentes facettes de son métier de restauratrice de peintures murales.

Claire Delhumeau collabore souvent avec d’autres artisans du patrimoine bâti sous la houlette d’architectes du patrimoine.

Elle réalise des sondages en recherche de décor (archéologie du bâti), intervient dans la conservation de décors in situ, de la consolidation d’enduits peints au refixage des couches picturales. Son travail de restauration permet d’harmoniser et de mettre en valeur des peintures murales, qu’ils s’agissent du traitement coloré des lacunes ou de la réintégration picturale.

Claire Delhumeau a débuté sa formation aux Beaux-Arts d’Aix-en-Provence avant d’intégrer l’école d’Arts appliqués Duperré à Paris, puis l’Institut Français de Restauration des Œuvres d’art devenu Institut National du Patrimoine en 2001, dont elle est diplômée. Date du Rendez-vous D’Exception : Vendredi 31 mars

– tout public à 18h sur réservation Conditions de réservation : Réservation : 04 90 86 03 79 ou musee.vouland@wanadoo.fr

