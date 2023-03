Conserver et restaurer des décors peints Musée Louis Vouland, 27 mars 2023, Avignon.

Conserver et restaurer des décors peints

Du 27 mars au 2 avril

Projection des vidéos « Matières et savoir-faire » en continu de 14h à 18h

Visites scolaires / « matières et savoir-faire »

Ces journées sont l’occasion de découvrir la collection d’Arts décoratifs des 17e et 18e siècles et des artisans du Vaucluse, des matières et des techniques d’hier mis en relation avec des savoir-faire et des parcours d’aujourd’hui, dans un hôtel particulier du centre d’Avignon.

Au musée, on peut aussi visiter les expositions « Autour de Pierre Grivolas», et « Dans la lumière… hommage à Michel Steiner», qui ont été enseignants et directeurs de l’École des Beaux-Arts d’Avignon à la fin du XIXe siècle et à la fin du XXe siècle, et le jardin, Refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux.

Horaires d’ouverture :

Tous les jours sauf le lundi de 14h-18h, et sur RDV pour les groupes

Tarifs : 6 € / 4 €

Le Musée est labellisé Accueil Vélo

Vendredi 31 mars : Claire Delhumeau

– scolaires matin et après-midi

– tout public à 18h

Claire Delhumeau présente son travail de conservation du décor d’une voûte réalisé au musée Vouland en février 2023, et les différentes facettes de son métier de restauratrice de peintures murales.

Claire Delhumeau collabore souvent avec d’autres artisans du patrimoine bâti sous la houlette d’architectes du patrimoine.

Elle réalise des sondages en recherche de décor (archéologie du bâti), intervient dans la conservation de décors in situ, de la consolidation d’enduits peints au refixage des couches picturales. Son travail de restauration permet d’harmoniser et de mettre en valeur des peintures murales, qu’ils s’agissent du traitement coloré des lacunes ou de la réintégration picturale.

Claire Delhumeau a débuté sa formation aux Beaux-Arts d’Aix-en-Provence avant d’intégrer l’école d’Arts appliqués Duperré à Paris, puis l’Institut Français de Restauration des Œuvres d’art devenu Institut National du Patrimoine en 2001, dont elle est diplômée.

