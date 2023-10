Exposition : la Galerie des assiettes Musée Louis-Philippe Eu, 13 mai 2023, Eu.

Exposition : la Galerie des assiettes Samedi 13 mai, 20h30 Musée Louis-Philippe

Exposition des assiettes imprimées ayant pour sujet la vie de Louis-Philippe

Musée Louis-Philippe Place d’Orléans 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 02 27 28 20 76 http://www.chateau-eu.fr https://www.facebook.com/chateaudeuofficiel/ Le musée Louis-Philippe du château d’Eu abrite dans ses collections des tableaux, tapisseries, meubles ou encore objets d’art ayant fait partie de la décoration de cette résidence. Si les collections s’attachent à raconter l’histoire du château, elles évoquent tout particulièrement Louis-Philippe et sa famille, ainsi que l’Entente Cordiale, grâce à des tableaux d’Eugène Isabey, d’Eugène Lepoittevin, de François-Auguste Biard.

Les grands noms des arts décoratifs de l’époque sont présents grâce notamment à la donation du Docteur Albert Court. Près de 140 objets rassemblés par cet ami de musée permettent aux visiteurs d’admirer le savoir-faire de la manufacture de Sèvres ou de l’orfèvre Christofle.

Les collections abritent également un ensemble exceptionnel de 46 portraits de la famille de Guise, qui forment le cœur de la grande salle de réception du château. N’oublions pas l’original héritage brésilien dont le témoignage le plus spectaculaire reste la berline. Cette dernière a été commandée par le roi Jean V de Portugal et nous est arrivée tout droit du Brésil après l’abdication de l’empereur Pedro II en 1889. La collection brésilienne comporte aussi du mobilier, des portraits et des sculptures, des livres, des objets d’ethnographie indienne.

Ajoutons à cela une autre pièce majeure des collections, la pompe à incendie à vapeur commandée par le comte de Paris pour le château. Elle constitue pour l’époque une innovation de taille par rapport à la pompe à bras. parking en face du château, sur la place d’orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

© Musée Louis-Philippe, château d’Eu