Visite nocturne au Musée Lorrain des Cheminots Musée Lorrain des Cheminots de Rettel Rettel, 13 mai 2023, Rettel.

Vous souhaitez en savoir plus sur les métiers du chemin de fer, d’hier à aujourd’hui ?

Alors venez visiter le Musée Lorrain des Cheminots. Depuis 25 ans, vous pouvez découvrir le métier de lampiste, de télégraphe, de régulateur, d’aiguilleur, de conducteur… Au cours de la visite guidée, vous allez pouvoir participer au fonctionnement des installations en parfait état de fonctionnement. Du bruit, des couleurs et des odeurs, tous vos sens seront en éveil.

Sur plus de 220m², 1200 objets vous attendent, dont certains sont uniques en France.

La visite guidée dure environ 1h30 et nos guides seront là pour répondre à vos questions. Départ à 18h00 et 20h00

Musée Lorrain des Cheminots de Rettel 3, rue du puits 57480 Rettel Rettel 57480 Moselle Grand Est 0607807618 http://www.museelorraindeschemnots.fr http://www.facebook.com/Musée-Lorrain-des-Cheminots-de-Rettel-223328071027407/?ref=bookmarks crédit image : Musée Lorrain des Cheminots de rettel

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

©Musée Lorrain des Cheminots