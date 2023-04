Visite du Musée Lorrain des Cheminots Musée Lorrain des Cheminots de Rettel, 13 mai 2023, Rettel.

Visite du Musée Lorrain des Cheminots Samedi 13 mai, 18h00, 20h00 Musée Lorrain des Cheminots de Rettel Adulte : 6€, Enfant (6-16ans) : 5€

Venez découvrir les métiers du chemin de fer d’hier à aujourd’hui. Commencez par la lampisterie, puis le travail de la voie, le poste d’aiguillage, le télégraphiste, le guichet et enfin la conduite des trains et l’entretien des locomotives. Retrouvez votre âme d’enfant avec notre réseau de trains miniatures. Essayez le simulateur de conduite sur un authentique pupitre de la locomotive

La visite guidée sera ponctuée d’anecdotes et de démonstrations.

Musée Lorrain des Cheminots de Rettel 3, rue du puits 57480 Rettel Rettel 57480 Moselle Grand Est 0607807618 http://www.museelorraindeschemnots.fr http://www.facebook.com/Musée-Lorrain-des-Cheminots-de-Rettel-223328071027407/?ref=bookmarks crédit image : Musée Lorrain des Cheminots de rettel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

©Musée Lorrain des Cheminots