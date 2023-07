« De l’eau au charbon en passant par la Montagne qui brûle » une randonnée patrimoniale sur l’histoire thermale et minière de Cransac Musée « Les mémoires de Cransac » Cransac Catégories d’Évènement: Aveyron

Cransac « De l’eau au charbon en passant par la Montagne qui brûle » une randonnée patrimoniale sur l’histoire thermale et minière de Cransac Musée « Les mémoires de Cransac » Cransac, 17 septembre 2023, Cransac. « De l’eau au charbon en passant par la Montagne qui brûle » une randonnée patrimoniale sur l’histoire thermale et minière de Cransac Dimanche 17 septembre, 09h00 Musée « Les mémoires de Cransac » Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous à 9h à l’office de tourisme. Profitez d’une randonnée patrimoniale commentée par l’Association « Les Amis de Cransac » pour découvrir des lieux empreints d’histoire thermale et/ou minière du plan d’eau de Passelaygues à la forêt de la Vaysse. Musée « Les mémoires de Cransac » Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes Cransac 12110 Aveyron Occitanie 05 65 63 06 80 https://memoires-de-cransac.wixsite.com/musee [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 63 06 80 »}] Le Musée « Les mémoires de Cransac » a ré-ouvert ses portes en 2013 après deux ans de rénovation. Découvrez l’histoire de Cransac par le biais du patrimoine et de la création contemporaine. Histoire locale (mine et thermalisme), histoire sociale, transformation des paysages, mémoires individuelle et collective, constitution des archives d’une collection, création contemporaine …. autant de facettes qui sont abordées dans ce musée à travers maquettes, plans, photos, films, ou même témoignages ! Découvrez aussi la Triangulaire de Cransac, œuvre d’art contemporain en hommage à l’histoire de la ville. Depuis la D840 direction Aubin et Cransac-les-Thermes. Musée situé dans le bâtiment de l’Envol en face de la place Jean-Jaurès (place de la Mairie), au centre de la ville, au 1er étage de l’Office de Tourisme. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 ©Musée Les Mémoires de Cransac, Collection Cartes postales Claude LACOUT Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Cransac Autres Lieu Musée « Les mémoires de Cransac » Adresse Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes Ville Cransac Departement Aveyron Lieu Ville Musée « Les mémoires de Cransac » Cransac

Musée « Les mémoires de Cransac » Cransac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cransac/