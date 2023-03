Soirée contes « Il était une fois… autrefois… » Musée « Les mémoires de Cransac », 13 mai 2023, Castelnau-de-Lévis.

Soirée contes « Il était une fois… autrefois… » Samedi 13 mai, 20h30 Musée « Les mémoires de Cransac »

Au temps des veillées d’antan !

Contes d’hier… et de toujours… d’ici et d’ailleurs…

Chansons, ritournelles de nos campagnes.

Présentation de toupines, sabots, autres « vieilleries », outils de mineurs…

En français… coloré d’Occitan. En musique et pour tout public (à partir de 7 ans).

Par Yves Lavernhe, Ra..conteur…d’histoires

La soirée se poursuivra dans le Musée autour des maquettes de Cransac.

Places limitées, réservations au 05 65 63 06 80.

Musée « Les mémoires de Cransac » Place Jean Jaurès L’Envol, 12110 Cransac, Aveyron, Occitanie, France Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 63 06 80 »}] Le musée Les Mémoires de Cransac a ouvert en 1996, grâce à la volonté d’habitants qui souhaitaient raconter leur histoire et l’évolution de la petite commune thermale en cité industrielle. Rénové en 2013, ce musée propose aujourd’hui trois récits : * l’histoire de Cransac mise en scène par l’association Les Amis de Cransac, * l’histoire de Cransac actualisée par un apport scientifique grâce au travail de recherche effectué dans le cadre de la rénovation, * l’histoire de Cransac par l’artiste Joëlle Tuerlinckx, qui a créé une œuvre d’art contemporain, en hommage à l’histoire minière, et dont une partie des archives se situe dans le musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Yves Lavernhe