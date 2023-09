Cet évènement est passé Visite libre du parcours permanent Musée Léon Dierx Saint-Denis Catégories d’Évènement: La Réunion

Saint-Denis Visite libre du parcours permanent Musée Léon Dierx Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis. Visite libre du parcours permanent 16 et 17 septembre Musée Léon Dierx entrée libre Venez parcourir librement le parcours permanent Musée Léon Dierx 28, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion La Réunion 02 62 20 24 82 http://www.cg974.fr/culture/index.php/leon-dierx Construit par les architectes Jean Hébrard et Pierre Abadie sur le site d’une ancienne maison coloniale du 19e siècle, le musée Léon Dierx a été reconstruit à l’identique. Il expose des collections de peintures représentatives des courants artistiques du 19e siècle et des premières années du 20e siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00 musée Léon Dierx Détails Catégories d’Évènement: La Réunion, Saint-Denis Autres Lieu Musée Léon Dierx Adresse 28, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Ville Saint-Denis Departement La Réunion Lieu Ville Musée Léon Dierx Saint-Denis latitude longitude -20.883943;55.450399

Musée Léon Dierx Saint-Denis La Réunion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/