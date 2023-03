Voyage dans les collections du Musée Léon Dierx Musée Léon Dierx Saint-Denis Catégorie d’Évènement: Saint-Denis

Voyage dans les collections du Musée Léon Dierx Musée Léon Dierx, 13 mai 2023, Saint-Denis. Voyage dans les collections du Musée Léon Dierx Samedi 13 mai, 19h00 Musée Léon Dierx Entrée libre Visite libre de l’exposition permanente. Musée Léon Dierx 28 rue de Paris, 97400, Saint-Denis, Réunion, La Réunion Saint-Denis 97400 La Réunion 02 62 20 24 82 http://www.cg974.fr/culture/leon-dierx Le musée Léon-Dierx est un musée de Beaux-Arts qui offre aux visiteurs une collection permanente de peintures représentatives des courants artistiques du XIXe siècle et des premières années du XXe siècle. Deux thématiques sont développées : le portrait et le paysage. Il possède aussi une collection d’art contemporain présentée en alternance. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 ©MuséeLéonDierx

