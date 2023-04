L’Art sacré en lumière. Magdeleine Mocquot: l’art de la médaille Musée Leblanc-Duvernoy, 13 mai 2023, Auxerre.

L’Art sacré en lumière. Magdeleine Mocquot: l’art de la médaille Samedi 13 mai, 18h00 Musée Leblanc-Duvernoy

Artiste multidisciplinaire, Magdeleine Mocquot est l’une des rares femmes à s’être adonnée à l’art de la médaille. Durant près d’une quarantaine d’année, elle met tous ses talents de sculptrice, de graveuse et de dessinatrice pour réaliser quarante modèles, d’une grande diversité stylistique et thématique, éditées principalement par la Monnaies de Paris, entre 1948 et 1983.

Venez (re)découvrir l’univers particulièrement raffiné des médailles de Magdeleine Mocquot.

Musée Leblanc-Duvernoy 9 bis rue d’Egleny 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 18 05 50 http://www.auxerre.com De remarquables collections céramiques (auxerroises, patronymiques, révolutionnaires, grès de Puisaye…), des tapisseries (Beauvais XVIIIème siècle), tableaux, sculptures et objets d’art présentés dans une ancienne demeure auxerroise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay