Spectacle : Airs à boire et à manger Samedi 13 mai, 18h45, 19h45, 20h45 Musée Le Secq des Tournelles

Gratuit / 20min

Gratuit / 20min

Nuit européenne des musées 2023

Musée Le Secq des Tournelles 2 rue Jacques Villon, 76000 Rouen

02 35 88 42 92 http://www.musees-rouen.com Le musée Le Secq des Tournelles rassemble une collection de ferronnerie ancienne unique au monde. Henri Le Secq des Tournelles en fit don à la ville de Rouen en 1921. Il installa lui-même dans l’ancienne église Saint-Laurent quelques 16 000 pièces de ferronnerie d’art allant du Vème au XIXème siècle: serrures, enseignes, grilles, objets usuels, éléments architecturaux, etc. © Musée Le Secq des Tournelles L’ensemble la Paduana présentera des pièces qui inviteront à table ! Ce concert donnera autant à voir qu’à entendre et imaginer : les chanteurs en costumes médiévaux nous ferons découvrir des extraits de Carmina Burana ou Roman Fauvel dans des airs à boire ou à manger. La Paduana : Groupe de musique ancienne, médiévale, baroque & renaissance interdépendant avec l’école de musique de Maromme

