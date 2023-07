Visite du jardin et découverte des plantes utilisées au Moyen-Âge Musée Le Prieuré Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Catégories d’Évènement: Rhône

Visite du jardin et découverte des plantes utilisées au Moyen-Âge

16 et 17 septembre

Musée Le Prieuré
3 rue de l'Eglise 6960 Salles-Arbuissonnas
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69460
Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes

04 74 07 31 94
musee.leprieure@agglo-villefranche.fr

Une visite commentée pour découvrir ou redécouvrir le jardin du cloître de Salles. Laissez-vous emporter par les senteurs végétales à l'époque des moines guérisseurs et apprenez quels étaient les usages des différentes plantes au Moyen-Âge.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

