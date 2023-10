Concert chant lyrique au Musée Lapidaire Musée lapidaire Autun, 13 mai 2023, Autun.

Le jardin et la chapelle du Musée Lapidaire s’habillent de lumière : laissez-vous subjuguer par la voix de la chanteuse lyrique Héloïse Garlopeau, accompagnée à la guitare par Vincent Boudeville.

Musée lapidaire 10 rue Saint-Nicolas 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 52 73 50 Collections antiques et médiévales dans le jardin et la chapelle (12ème siècle) de l’ancien hôpital Saint- Nicolas et Saint- Eloi de Marchaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

