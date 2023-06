Lapérouse, la plus grande expédition maritime du règne de Louis XVI Musée Lapérouse Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

Né à Albi, le 23 août 1741 au manoir du Gô, Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse devient marin à l'âge de 15 ans et se bat contre les forces anglaises aux Indes et en Amérique avant d'être promu capitaine de vaisseau. En 1785, il dirige l'expédition cartographique et scientifique autour du monde, à la demande de Louis XVI, des célèbres frégates : « la Boussole et l'Astrolabe ». Après une escale à Botany Bay (Australie), les frégates disparaissent en mai ou juin 1788. Il faudra attendre 40 ans pour qu'un capitaine irlandais Peter Dillon puis, quelques mois plus tard le français Dumont d'Urville, retrouvent sur l'île de Vanikoro (Îles Salomon) les vestiges du naufrage et recueillent les récits des indigènes. Le musée qui lui est consacré présente le voyage étape par étape de Brest jusqu'en Australie. Sont exposés au musée des maquettes, instruments de navigation, armes et uniformes, nombreux vestiges retrouvés sur le lieux du naufrage. Musée Lapérouse 41 rue Porta, 81000 Albi Ce musée est consacré à la vie familiale et professionnelle de l'explorateur albigeois du XVIIIe siècle, Jean-François Galaup de Lapérouse.

Sont exposés au musée des maquettes, instruments de navigation, armes et uniformes, cartes et panneaux décrivant le voyage scientifique, les étapes de la découverte du Pacifique ordonnée par Louis XVI jusqu’aux récifs de Vanikoro.

